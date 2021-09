By Craig Hall

Football

Shiloh Christian 27, Poteau 21

Spiro 18. Hartshorne 10

Hackett 36, Pocola 22

Arkoma 56. Midway 8

Softball

Silo 7, Howe 0

Kansas 14, Spiro 0

Kansas 9, Spiro 0

Oktaha 15, Panama 5

Soper 3, Cameron 2

Baseball

Howe 18, Kinta 6

Oktaha 14, LeFlore 2

Wister 9, Caney 4

To make corrections, or additions, send a text to (918) 649-4712.