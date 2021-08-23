| logout
Commissioners’ agenda 8-23-2021
PROTECTED CONTENT
If you’re a current subscriber, log in below. If you would like to subscribe, please click the subscribe tab above.
Username and Password Help
POTEAU – The LeFlore County commissioners will meet in a regular board meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- *
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * OLD BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS: D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
- * BURN BAN.
- * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
- REVIEW AND POSSIBLY APPROVE COUNTY COMMISSIONERS HWY DEPARTMENT DISTRICT 2 CBRI PROJECTS NUMBERS 21-CBRI-D2-RD-PO66(105) REGARDING REGARDING WATER TOWER ROAD AND RAWSOM RIDGE ROAD, AND 21-CBRI-D2-RD-PO67(105) REGARDING WILDHORSE ROAD, FRUIT FARM ROAD & KENNEDY ROAD.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION TO CLOSE THE LEFLORE COUNTY COURTHOUSE ON OCTOBER 22ND AT 12:00 PM TO CONDUCT ALERT, LOCKDOWN, INFORM, COUNTER & EVACUATE TRAINING FOR COURTHOUSE EMPLOYEES.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE LEASE PURCHASE AGREEMENT BETWEEN WELCH STATE BANK AND LEFLORE COUNTY REGARDING PURCHASE OF FIRE TRUCK TO BENEFIT TALIHINA FIRE DEPARTMENT.
- DISCUSS WITH POSSIBLE ACTION REGARDING TORT CLAIM FILED BY LEONARD & ASSOCIATES, PLLC ON BEHALF OF KIM WHEELER.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE COUNTY HIGHWAY DISTRICT #3 CBRI BENSON LANE PROJECT AS #21CBRI-D3-RD-P075(105) AND ZOE RAILROAD CROSSING WITH HODGEN RAILROAD CROSSING AS #21CBRI-D3-RD-P076(105).
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE TREASURER’S MONTHLY REPORT OF OFFICERS FOR JULY, 2021.
- Adjourn.