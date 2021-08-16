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Agenda for commissioners 8-16-2021
POTEAU – The LeFlore county commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. M0ndat in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- * Bonds.
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * OLD BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS: D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
- * BURN BAN.
- * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
13. DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE LEASE PURCHASE DOCUMENTS BETWEEN LEFLORE COUNTY, BRINDLEE MOUNTAIN FIRE APPARATUS AND REPUBLIC FIRST NATIONAL REGARDING PURCHASE OF A FIRE TRUCK TO BENEFIT TALIHINA FD.
14. OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING 2 TANK CAR CULVERTS TO BENEFIT LEFLORE COUNTY COMMISSIONERS HIGHWAY DEPARTMENT DISTRICT 2.
15. ADJOURN