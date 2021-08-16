Agenda for commissioners 8-16-2021

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Courthouse

POTEAU – The LeFlore county commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. M0ndat in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

 

  1. * CALL TO ORDER.
  2. * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  3. * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  4. * Bonds.
  5. * MONTHLY FEE REPORTS.
  6. * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  7. * BLANKET PURCHASE ORDERS.
  8. * OLD BUSINESS.
  9. * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS: D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31
  10. * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
  11. * BURN BAN.
  12. * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).

13.  DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE LEASE PURCHASE DOCUMENTS BETWEEN LEFLORE COUNTY, BRINDLEE MOUNTAIN FIRE APPARATUS AND REPUBLIC FIRST NATIONAL REGARDING PURCHASE OF A FIRE TRUCK TO BENEFIT TALIHINA FD.

14. OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING 2 TANK CAR CULVERTS TO BENEFIT LEFLORE COUNTY COMMISSIONERS HIGHWAY DEPARTMENT DISTRICT 2.

15. ADJOURN

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