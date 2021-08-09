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Agenda for commissioners 8-9-2021
The LeFlore County commissioners will meet in a regular weekly business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- *
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * OLD BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
- * BURN BAN.
- * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
- REVIEW AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DETERMINING MAXIMUM MONTHLY HIGHWAY EXPENDITURES FOR AUGUST 2021.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE PAY ESTIMATE REQUEST No. 9 AS SUBMITTED BY ROBINSON CONSTRUCTION IN THE AMOUNT OF $1,129,070.92 REGARDING CONSER ROAD PROJECT PHASE I.
- REVIEW AND POSSIBLY APPROVE SERVICE AGREEMENT AS SUBMITTED BY WELLS, WANN & COMPANY REGARDING ASSISTANCE WITH REPORTING OF DECISIONS AND SPENDING OF THE CORONAVIRUS STATE AND LOCAL FISCAL RECOVERY FUNDS (CSLFRF).
- MEET WITH POTEAU MAYOR SCOTTY WHITE FOR DISCUSSION REGARDING AMERICAN RESCUE PLAN ACT (ARPA) FUNDS.
- OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING 2007 PONTOON WITH MOTOR AND TRAILER.