Agenda for commissioners 8-9-2021

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Courthouse

The LeFlore County commissioners will meet in a regular weekly business meeting 9 a.m. Monday in the office of the board of county commissioners.

AGENDA:

 

  • * CALL TO ORDER.
  • * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  • * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  • *
  • * MONTHLY FEE REPORTS.
  • * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  • * BLANKET PURCHASE ORDERS.
  • * OLD BUSINESS.
  • * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.

D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31

  • * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
  • * BURN BAN.
  • * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
  • REVIEW AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION DETERMINING MAXIMUM MONTHLY HIGHWAY EXPENDITURES FOR AUGUST 2021.
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE PAY ESTIMATE REQUEST No. 9 AS SUBMITTED BY ROBINSON CONSTRUCTION IN THE AMOUNT OF $1,129,070.92 REGARDING CONSER ROAD PROJECT PHASE I.
  • REVIEW AND POSSIBLY APPROVE SERVICE AGREEMENT AS SUBMITTED BY WELLS, WANN & COMPANY REGARDING ASSISTANCE WITH REPORTING OF DECISIONS AND SPENDING OF THE CORONAVIRUS STATE AND LOCAL FISCAL RECOVERY FUNDS (CSLFRF).
  • MEET WITH POTEAU MAYOR SCOTTY WHITE FOR DISCUSSION REGARDING AMERICAN RESCUE PLAN ACT (ARPA) FUNDS.
  • OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING 2007 PONTOON WITH MOTOR AND TRAILER.
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