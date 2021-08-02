Agenda for commissioners 8-2-2021

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Courthouse

POTEAU _ The LeFlore County commissioners will meet in their weekly meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.

 

AGENDA:

 

  • * CALL TO ORDER.
  • * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
  • * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
  • *
  • * MONTHLY FEE REPORTS.
  • * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
  • * BLANKET PURCHASE ORDERS.
  • * OLD BUSINESS.
  • * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.

D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31

  • * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
  • * BURN BAN.
  • * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
  • DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE DISTRICT #3 DALLAS KEY LOOP CBRI PROJECT NUMBER 21CBRI-D3-RD-P074(105).
  • REVIEW AND POSSIBLY APPROVE JORDAN KEY AS REQUISITIONING OFFICER FOR THE MONROE FIRE DEPARTMENT.
  • CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION AND BID NOTICE ADVERTISING TO ACCEPT SEALED BIDS REGARDING THE PURCHASE OF TWO (2) TANK CAR CULVERTS TO BENEFIT COUNTY COMMISSIONERS HIGHWAY DISTRICT #2.
  • DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE PERMIT APPLICATION AS SUBMITTED BY RIVERSIDE EQUIPMENT TO ERECT, CONSTRUCT AND MAINTAIN IRRIGATION LINE AT TUCKER ROAD.
  • Adjourn.
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