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Agenda for commissioners 8-2-2021
POTEAU _ The LeFlore County commissioners will meet in their weekly meeting Monday at 9 a.m. in the office of the board of county commissioners.
AGENDA:
- * CALL TO ORDER.
- * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
- * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
- *
- * MONTHLY FEE REPORTS.
- * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
- * BLANKET PURCHASE ORDERS.
- * OLD BUSINESS.
- * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31
- * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
- * BURN BAN.
- * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE DISTRICT #3 DALLAS KEY LOOP CBRI PROJECT NUMBER 21CBRI-D3-RD-P074(105).
- REVIEW AND POSSIBLY APPROVE JORDAN KEY AS REQUISITIONING OFFICER FOR THE MONROE FIRE DEPARTMENT.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION AND BID NOTICE ADVERTISING TO ACCEPT SEALED BIDS REGARDING THE PURCHASE OF TWO (2) TANK CAR CULVERTS TO BENEFIT COUNTY COMMISSIONERS HIGHWAY DISTRICT #2.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE PERMIT APPLICATION AS SUBMITTED BY RIVERSIDE EQUIPMENT TO ERECT, CONSTRUCT AND MAINTAIN IRRIGATION LINE AT TUCKER ROAD.
- Adjourn.