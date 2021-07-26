Commissioners’ agenda 7-26-2021
The LeFlore County commissioners will meet in a regular business meeting 9 a.m. Monday in the office of the commissioners at the LeFlore County Courthouse.
AGENDA:
(1.) * CALL TO ORDER.
(2.) * MINUTES OF PREVIOUS MEETING(S).
(3.) * PURCHASE ORDERS/PAYROLL.
(4.) * BONDS.
(5.) * MONTHLY FEE REPORTS.
(6.) * TRANSFER OF APPROPRIATIONS.
(7.) * BLANKET PURCHASE ORDERS.
(8.) * OLD BUSINESS.
(9.) * CURRENT BRIDGE AND ROAD PROJECTS.
D#2 CIRB-140D(161)RB, JOB 25097(04) BRAZIL CREEK S. OF SH 31
(10.) * CONTRACT LABOR/SERVICE AGREEMENT(S)
(11.) * BURN BAN.
(12.) * OLD/NEW BUSINESS AND/OR PAY ESTIMATE(S) FOR CONSER ROAD PROJECT(S).
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CONTRACT BETWEEN CLEVELAND COUNTY WITH POTTAWATOMIE COUNTY AND LEFLORE COUNTY REGARDING JUVENILE DETENTION SERVICES.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTION ALLOWING COUNTY TREASURER TO REINVEST SURPLUS PUBLIC HEALTH FUNDS FOR AUGUST, 2021.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE BID NO. 9367 FOR COUNTY PROPERTY DESCRIBED AS LOT 1 IN BLOCK 99 TO THE TOWN OF HOWE.
- OPEN AND POSSIBLY AWARD BID REGARDING PURCHASE OF A FIRE TRUCK TO BENEFIT TALIHINA FIRE DEPARTMENT.
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE RESOLUTIONS REGARDING REIMBURSEMENTS TO ELECTION BOARD FOR POLL WORKERS, STAMPS, COPIES, SOCIAL SECURITY AND OVERTIME DURING FISCAL YEAR 2021/2022.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CBRI PROJECTS FOR DISTRICT #1 AS FOLLOWS: 21CBRI-D1-RD-P080(105) 1ST STREET
21CBRI-D1-RD-P081(105) CENTRAL STREET
21CBRI-D1-RD-P082(105) HUDSON STREET
21CBRI-D1-RD-P083(105) 250TH AVENUE
21CBRI-D1-RD-P084(105) CARTER LAKE ROAD
21CBRI-D1-RD-P085(105) TACKETT ROAD
- TABLED FROM PREVIOUS MEETING: DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE LEASE PURCHASE DOCUMENTS FOR SUMMERFIELD VFD OVERHEAD DOOR PURCHASE.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE ENGAGEMENT LETTER AS SUBMITTED BY WELLS, WANN & COMPANY FOR 2020/2021 FISCAL YEAR AUDIT.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE BLANKET RESOLUTION AND STATEMENT OF UNDERSTANDING FOR 2022 REAP APPLICATIONS.
- CONSIDER AND POSSIBLY APPROVE CBRI PROJECTS FOR DISTRICT #2 AS FOLLOWS:
21CBRI-D1-RD-P059(105) CHOCTAW LANE
21CBRI-D1-RD-P060(105) WILDHORSE ROAD
21CBRI-D1-RD-P061(105) BRAZIL CREEK LOOP
21CBRI-D1-RD-P062(105) CALHOUN ROAD, WELLS ROAD
21CBRI-D1-RD-P063(105) CEDAR LANE, RIDGE ROAD, KERR MANSION ROAD
21CBRI-D1-RD-P064(105) GILMORE ROAD, ELM STREET, COWSKIN ROAD
21CBRI-D1-RD-P065(105) KENNEDY ROAD
- DISCUSS AND POSSIBLY APPROVE PERMIT APPLICATION AS SUBMITTED BY WINDSTREAM COMMUNICATIONS TO CROSS./PARALLEL PORTION OF OLD HIGHWAY #112 IN SECTION 26, TOWNSHIP 8 NORTH, RANGE 26 EAST.
- VOTE TO ENTER INTO EXECUTIVE SESSION AS IDENTIFIED BELOW:CHAD OSTERHOUT v. JASON TIMMS, KENDALL MORGAN AND LEFLORE COUNTY SHERIFF, CASE NO. 20-CV-264-RAW AND CHRISTOPHER PETERSON BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS OF LEFLORE COUNTY, OKLAHOMA, CASE NO. 19-cv-376-RAW. Possible Executive Session for the purpose of confidential communications between the Board of County Commissioners of the County of LeFlore and its attorney concerning the federal lawsuit previously referenced. Public disclosure of these confidential communications would seriously impair the ability of the Board and its attorney to properly process and defend this litigation. As such, the communications in this Executive Session are confidential. AUTHORITY: Title 25 Okla. Statute, § 307(B)(4)
- VOTE TO EXIT: EXECUTIVE SESSION AND RETURN TO REGULAR MEETING AND POSSIBLY VOTES REGARDING THE ABOVE-REFERENCED CASE.